В Тюмени объявили сбор волонтёров для работы на Донбассе

Набор волонтеров для отправки на Донбасс в Тюмени объявила ОО "Молодая Гвардия", перед отправкой добровольцы пройдут специальное обучение, сообщил руководитель тюменских молодогвардейцев Владимир Сбитнев.

"На базе тюменского отделения "Молодой Гвардии" мы открыли центр обучения волонтеров для отправки на Донбасс и освобожденные территории. Стать волонтёрном могут все желающие мужчины в возрасте от 21 года. Для всех, кто будет выезжать из Тюмени в Мариуполь и ЛДНР, проведут обучение, на котором расскажут о всех тонкостях работы", - написал Владимир на своей странице в Vk.

По словам Сбитнева, волонтеры будут работать в гуманитарных центрах, оказывать первую медицинскую помощь, психологическую помощь. Заявки Владимир принимает в личных сообщениях и обещает, что при успешном прохождении собеседования и обучения желающие отправиться на Донбасс смогут уже в ближайшую ротацию.