Клещевой энцефалит и боррелиоз выявлены у 8 жителей Тюменской области

По состоянию на 30 мая, в медорганизациях региона зарегистрировано 8808 обращений граждан в связи с присасыванием клещей, из них 1930 у детей в возрасте до 14 лет.

Ситуация находится под контролем, обращаемость в медицинские организации пострадавших от нападения клещей не превышает среднемноголетних значений, отмечают в РПН.

На 30 мая зарегистрировано 4 случая заболевания клещевым энцефалитом, 4 случая заболевания клещевым боррелиозом. Лучшая профилактика этих заболеваний - вакцинация и соблюдение мер осторожности при посещении лесов и необработанных участков, напоминают в РПН.