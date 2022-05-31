Масштабный смотр строя и песни пройдет в Тюмени в День защиты детей

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Городской смотр строя и песни, посвященный 100-летию Всесоюзной пионерской организации, состоится 1 июня в 9.30 на площади 400-летия Тюмени.

В смотре примут участие 35 команд из 27 школ города. Демонстрировать навыки строевой подготовки, командную слаженность и дух творчества будут ученики начальной школы, среднего звена и старшеклассники — всего более 600 человек. В роли командующего Смотра строя и песни выступит педагог детского центра "Алый парус".

Гостями праздника станут глава города Тюмени Руслан Кухарук, флагманы советской пионерии — ветераны педагогического труда, работавшие старшими пионервожатыми в тюменских школах, и родители учащихся.

По окончании Смотра строя и песни ребят ждут игровые площадки пионерской тематики. Команды-участники получат сладкое лакомство от партнера мероприятия.