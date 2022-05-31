Три тюменских театра получат из регионального бюджета гранты на постановку спектаклей

Гранты для поддержки творческих проектов в области театрального искусства от департамента культуры ТО на постановку спектаклей получили Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко и молодежный театр "Мимикрия" и театральная мастерская "Будильник" . Общая сумма поддержки составила 1,2 млн рублей.

На конкурс поступило 14 заявок от областных театров, однако до экспертной оценки были допущены только 9 из Тюмени, Тобольска, Омутинского и Казанского муниципальных районов. Экспертная комиссия оценила целостность художественного образа каждого проекта, новизну, актуальность, наличие квалифицированного художественно-артистического персонала для реализации проекта, соответствие планируемых расходов на реализацию проекта и его ожидаемых результатов, долю собственных средств в общем объеме источников финансирования расходов на реализацию проекта, а также дальнейшее развитие и перспективы проекта.

"Театральные гранты Правительства Тюменской области – зарекомендовавший себя инструмент поддержки творческих инициатив, благодаря которому появилось немало постановок, известных тюменскому зрителю. Рост заявок, который мы наблюдаем из года в год, говорит о том, что конкурс прочно завоевал доверие среди представителей творческих объединений региона", – отметила директор Департамента культуры Тюменской области Тюменской области Елена Майер.

Наивысшие баллы получили:

Молодежный театр "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко" – спектакль "Бабье лето" по повести И.А. Куприна "Яма" (номинация: Постановка спектакля по произведениям русской или зарубежной классики)

Молодежный театр "Мимикрия" – спектакль для детей от 6 месяцев до 3 лет Бэби-среда "Мама я построил вселенную" (номинация: Постановка спектакля для детской аудитории)

Театральная мастерская "Будильник" – спектакль "Балконы" по мотивам поэзии Марины Ивановны Цветаевой (номинация: Постановка спектакля в любительском театре) и Спектакль "Подслушано" (феерическая утопия на основе постов из одноименного паблика в "ВКонтакте". Номинация: Постановка экспериментального спектакля или перформанса).

По двум номинациям "Постановка спектакля по произведениям современной драматургии" и "Постановка спектакля для семейного просмотра" конкурс признан несостоявшимся, поэтому в скором времени Департамент культуры Тюменской области проведет дополнительные конкурсы.