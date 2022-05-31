День Ишима состоялся в Тюменской областной Думе

Фото: группа "Администрация города Ишима" во ВКонтакте

День Ишима состоялся в Тюменской областной Думе в честь 240-летия муниципалитета. С инициативой проведения мероприятия выступил депутат регионального законодательного собрания Виктор Рейн.

"Ещё в начале мая у нас состоялась продуктивная встреча с главой Ишима Федором Шишкиным и его командой, на которой мною была инициирована идея провести такое мероприятие в стенах Думы. Федор Борисович идею поддержал, одобрил мероприятие и спикер регионального парламента Сергей Корепанов", - написал Виктор Рейн в своём официальном telegram-канале.

Депутат отметил, что формат Дней муниципальных образований уже использовался ранее.

"В предыдущий раз мы рассказывали о Тюменском районе, но было это в 2018 году, после чего, к сожалению, случился длительный перерыв, вызванный пандемией коронавируса. Очень радостно, что практика Дней муниципальных образований вновь обрела жизнь и именно с Ишима. Городу есть, о чём рассказать", - отметил Виктор Рейн.

В рамках Дня Ишима в здании Думы были представлены работы ишимских художников и фотомастеров. В числе экспозиций: "Ишим – ты часть моей державы", "История города", "Золотая соломка", "Книгоиздание", "Знаменитые земляки", "Ишимский сувенир", "Мастера Приишимья", "Территория творчества", "Радуга рукоделия" – вся палитра творчества ишимских мастеров.

Основная задумка – показать экономику, культурную и социальную сферы муниципалитета, его преимущества, людей, которыми Ишим гордится, и, в том числе, определенную проблематику, которая попала в поле зрение власти и сейчас прорабатывается.

О жизни, успехах и достижениях Ишима проинформировал сам глава города, а Сергей Корепанов рассказал о законодательной работе депутатов, о развитии Тюменской области и новых возможностях в целом для муниципалитетов в сегодняшних условиях.

"Считаю, что это прекрасный формат. Важно, что с экспозициями ознакомились и наши северные депутаты. Напомню, в этом созыве состав областной Думы обновлён практически на 50%, и для народных избранников полезно ближе познакомиться с центром сельскохозяйственного юга тюменского региона", - резюмировал Виктор Рейн.