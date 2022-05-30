С будущим развития бизнеса определяется Тюменская область

На тюменском Дне предпринимателя в центре внимания был разговор экспертов, руководства региона и бизнеса о социально-экономической ситуации в России. Речь шла и о прогнозах, сценарии развития российской экономики на фоне санкций в отношении страны.

- Одна из площадок форума была посвящена импортозамещению. На сегодня уже многие зарубежные компании заявили об уходе из страны. Хочу всем напомнить, что уходят бренды, а не средства производства, которые остаются у нас, - рассказал вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Эдуард Омаров. - Кроме того, надо учитывать и такой нюанс. Часть прибыли, которую иностранные инвесторы забирали из страны, сейчас будет оставаться здесь. Рабочие места сохранены, производство тоже. Мы знаем, как строить, как работать, как продавать. На сегодня задача сохранить качество продукции.

Одной из составляющих Дня предпринимателя стал fashion-показ тюменских дизайнеров. - Ещё в 2018 году мы сделали ставку на российских мастеров и ни разу об этом не пожалели, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Да, бренды массового сегмента заменить не так просто. Там речь идёт о больших фабриках, которые работают на весь мир. Но по качеству наши дизайнеры, и в этом мы убедились сами, нисколько не уступают. У нас существует много производителей стильной и качественной одежды, обуви и аксессуаров, но до последнего момента они оставались в тени западных сетевых ритейлеров. Сейчас, с уходом зарубежных производителей, у наших, в том числе тюменских, появились новые возможности.

По материалам департамента потребительского рынка Администрации города Тюмени.