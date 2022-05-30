Прогноз развития вредных объектов на посевах в 2022 году составил тюменский Россельхозцентр

На полях Тюменской области нынешним летом возможно незначительное увеличение численности саранчовых вредителей. Такой прогноз дают специалисты Тюменского Россельхозцентра, которые выпустили "Прогноз развития вредных объектов на посевах сельскохозяйственных культур области" на 2022 год.



В 2022 году при благоприятных погодных условиях также возможно увеличение численности тли, особенно в районах, где ранее отмечался ее рост.

"Превышения экономического порога вредоносности (ЭПВ) на посевах озимых культур не предвидится, но в южных районах области запланированы защитные инсектицидные обработки озимых культур от вредителя на площади 0,250 тыс. га", – отмечено в брошюре.

В 2021 году в Тюменской области проведен фитосанитарный мониторинг сельскохозяйственных культур в 22 сельскохозяйственных районах на площади 2350,352 тыс. га (в 2020 году – 2028,599 тыс. га) на наличие вредителей и болезней, на наличие сорной растительности 1601,308 тыс. га (в 2020 году – 1095,979 тыс. га), сообщила Тюменская линия.