В Тюменской области подходит к концу регистрация на студенческий конкурс "Лидеры 72"

31 мая заканчивается регистрация на областной студенческий конкурс управленцев, в котором каждый студент очной формы обучения может получить стажировку в региональных компаниях или стать стипендиатом Студсовета Тюменской области.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на странице Студенческого совета Тюменской области в социальной сети "ВКонтакте". В начале июня, состоится заочное онлайн-тестирование по двум блокам: "Эрудиция" и "Управленческие компетенции". 200 человек, которые получат наибольшее количество баллов, пройдут в очный этап.

— Участники проверят свои лидерские качества, познакомятся с активными студентами области и приобретут новые знания. Лучшие получат шанс стать стипендиатом Студенческого совета Тюменской области и пройти стажировку или практику в крупных региональных компаниях, — рассказала Екатерина Козеева, руководитель Студенческого центра Тюменской области корреспонденту Мегатюмени.