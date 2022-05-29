На фестиваль "Таврида.АРТ" приглашают тюменскую молодежь

До 3 июля творческие тюменцы могут подать заявку на участие в четвертом фестивале арт-кластера "Таврида". Молодые люди поучаствуют в различных шоу, посетят ярмарки и образовательные мероприятия.

В 2022 году "Таврида.АРТ" пройдет с 15 по 19 августа в Крыму. Темой станет поддержка в условиях изменившейся экономики и импортозамещения и открывающееся окно возможностей — "сложности = возможности". Принять участие могут молодые деятели культуры, искусств и креативных индустрий в возрасте от 18 до 35 лет.

Для участия необходимо подать заявку на одно из направлений, выполнить творческое задание и записать видеовизитку. Результаты экспертного отбора будут известны 25 июля.

Всего на "Тавриде.АРТ" представлены 10 направлений (арт-кварталов): "Музыка-танцы" — для музыкантов, вокалистов, авторов-исполнителей, диджеев, хореографов и танцовщиков; "Арт-индустрия" — для художников, дизайнеров, архитекторов, арт-менеджеров, арт-критиков; "Кино-театр-книга" — для актеров и режиссеров театра и кино, цирка, режиссеров массовых мероприятий, артистов, сценаристов, драматургов, писателей и поэтов; "Диджитал" — для IT-специалистов, разработчиков игр и приложений, создателей дополненной реальности, геймдизайнеров; "Народный" — для коллективов, вокальных и танцевальных исполнителей в народном жанре и создателей народного художественного промысла; "#МЫВМЕСТЕ" — для представителей волонтерских, молодежных организаций и НКО, представителей бизнес и медиа сообществ (медиа-волонтеры), участников, победителей и призеров Международной премии #МЫВМЕСТЕ; "Россия — страна возможностей" — для участников конкурсов "Флагманы образования", "Лидеры России", "Мастера гостеприимства", "Моя страна — моя Россия", национальной премии "Студент года", фестиваля "Российская студенческая весна", проектов "ТопБЛОГ", "Время карьеры" и других; "Форумы Росмолодежи" — для участников форумов "Утро", "Алтай. Территория развития", "Ладога", "Среда", "iВолга", "Амур", "Территория смыслов", "ОстроVа", "ШУМ" и других форумов Росмолодежи; "Твой Ход" — для победителей, финалистов, амбассадоров, активистов Всероссийского проекта "Твой Ход"; "Родные — Любимые" — для участников конкурса "Большая перемена".

Всех, кто пройдет отбор, ждет шоу резидентов в тематике праздника "Ивана Купалы", этно-трибьют, посвященный творчеству Виктора Цоя, шоу-признание творчеству народных артистов и караоке с хедлайнерами фестиваля. Также пройдут образовательные форматы "Меганомики" — программы от Университета креативных индустрий. В рамках "Тавриды.АРТ" состоится шоу дронов, фестивали воздушных фигур, живописи и современного искусства, любительских музыкальных групп, ярмарка народных промыслов и шоу-показ молодых российских дизайнеров, АиФ - Западная Сибирь.