В Голышмановском округе откроются 16 лагерей с дневным пребыванием

Большинство лагерей откроются в общеобразовательных школах, по одному — в молодёжном центре и в спортшколе в посёлке Голышманово.

Отдохнуть в них смогут 1345 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Запланированы три летние смены, каждая - по 15 рабочих дней.

- В лагерях создадим 687 бесплатных мест для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 658 мест за родительскую плату на условиях софинансирования. Она составит чуть больше двух тысяч рублей, - сообщила ведущий специалист Голышмановского Центра развития образования Татьяна Шумакова. - Предусмотрено трёхразовое питание – завтрак, обед и полдник. Работать лагеря с дневным пребыванием будут в режиме полного дня. Обязательно будет дневной сон у детей в возрасте до десяти лет. В этом году пройдут две профильные смены: спортивная — в СШОР, туристическая — в Ламенской школе.

Ещё одно новшество в предстоящей летней оздоровительной кампании — организация окружного конкурса "Территория свободного творчества". Он направлен на создание содержательного досуга детей, а проведёт его Голышмановский благотворительный фонд "НАШЕ ВРЕМЯ".

- Программы летнего отдыха разработаны по различным модулям. Желательно, чтобы по каждому из них в пришкольных лагерях, на досуговых и спортивных площадках появились креативные пространства, которые должны быть востребованными детьми. Например, уголок для чтения, стол для творчества, стена для рисования, обычная зона отдыха. Мы будем выезжать на места, и смотреть, как это воплощается в жизнь, - отметила исполнительный директор благотворительного фонда "НАШЕ ВРЕМЯ" Ольга Бадрызлова в разговоре с корреспондентом Комсомольской правды-Тюмень.