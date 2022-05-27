Тюменцы отправили Краснодону еду, лекарства и спортплощадки

Тюменская область направила первую партию гуманитарной помощи жителям Краснодона и Краснодонского района ЛНР, решение о шефстве над ними принято думой и правительством региона 26 мая.

"В двух фурах - продовольствие, медикаменты, средства личной гигиены, бытовая техника для пунктов временного размещения беженцев, а также школьные учебники и оборудование для спортивной и двух детских площадок", - отметил губернатор Моор.