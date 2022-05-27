Экс-полицейского оштрафовали за сокрытие информации о возможном изнасиловании девочки

Бывший участковый в Заводоуковске, прибыв н место по жалобе местной жительницы о том, что муж не пускает ее домой, обнаружил в постели пьяного мужчины 13-летнюю девочку, но не доложил дежурному о возможном преступлении против половой неприкосновенности малолетней.

Установлено, что рано утром 22 июля 2020 года оперативный дежурный отправил участкового его на адрес заявительницы, которая утверждала, что ее пьяный муж заперся дома с любовницей и не пускает ее в жилище. Около 5 часов утра участковый вошел в квартиру и увидел на его кровати пьяного мужчины 13-летнюю девочку. Супруга растлителя набросилась на нее с кулаками. Участковый задокументировал факт побоев, собрал достаточные сведения о возможном преступлении против половой неприкосновенности малолетней, но не доложил об этом оперативному дежурному и не доставил малолетнюю потерпевшую в отдел. В ходе следствия выяснилось, что мужчина дважды изнасиловал гостившую у них одноклассницу своего сына. О совершенных преступлениях девочка сразу никому не сказала, потому что боялась расправы насильника.

За попустительство совершению особо тяжкого преступления Заводоуковский районный суд признал виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) уже уволенного по отрицательным мотивам полицейского и назначил ему наказание в виде 60 тыс. рублей штрафа. Максимальный размер штрафа по части первой этой статьи - 120 тыс. рублей.