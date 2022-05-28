На театральном фестивале в Москве будет представлен тюменский спектакль

Иммерсивный спектакль "ДЫМ." молодежного театрального центра "Космос" вошел в шорт-лист V Большого Детского фестиваля. Это единственная работа из Тюмени в программе 2022 года. Осенью "ДЫМ." покажут в Москве.

В шорт-лист в номинации "Лучший драматический спектакль для детей в старшей возрастной категории" прошло 9 постановок, в числе которых — "ДЫМ.". Это иммерсивный спектакль без актеров, построенный на аудиовизуальных и тактильных средствах выразительности. Формат похож на интерактивную выставку, где каждый может погрузиться в атмосферу военных лет, слушая аудиодорожки, рассматривая экспонаты и конструкции. Режиссер спектакля — Владислав Тутак.

— То, что мы, не имея труппы и достаточных ресурсов, можем делать спектакли, которые попадают в программы крупнейших российских фестивалей, подтверждает, что всегда главное — желание. И то, что нас регулярно отмечают, конечно, приятно. Мы рады, что можем создавать театральные продукты, которые могут стать толчком для развития в Тюмени событийного туризма, — поделилась Александрина Шаклеева, руководитель Молодежного театрального центра "Космос".

Большой Детский фестиваль проводится в Москве с 2018 года. Жюри фестиваля — дети от 7 до 16 лет, заинтересованные в театральном искусстве. Всего в 2022 году оргкомитет получил 414 заявок на спектакли: драматические — 176 заявок, музыкальные — 90, театры кукол — 127, инклюзивные — 21 заявка. Номинации "Драматический театр" и "Театр кукол" делятся еще на две номинации: "Для детей в старшей возрастной категории" и "Для детей в младшей возрастной категории", сообщила Комсомольская правда – Тюмень.