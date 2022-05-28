В амбулатории тюменской больницы открылся дневной стационар

Дневной терапевтический стационар начал работу в Московской амбулатории Областной больницы №19. За день курс лечения здесь проходят, в среднем 25 человек.

"Инфузионную терапию здесь могут получить пациенты с сердечно-сосудистыми, опорно-двигательными патологиями, сахарным диабетом и другими заболеваниями", – рассказала заведующая Московской врачебной амбулаторией ОБ №19 Светлана Кондратова. В дневных стационарах лечение проходят пациенты, которым требуется медицинское наблюдение, но нет необходимости находиться непосредственно в больнице. Решение, где пациент будет проходить лечение – в дневном или круглосуточном стационаре, – принимает лечащий врач.

Дневной стационар Московской амбулатории ОБ №19 – это отдельное помещение площадью 96 кв.метров со своим входом. Здесь есть просторная палата с пятью удобными кроватями для пациентов, кабинет врача-терапевта, процедурный кабинет, большой холл. "Пациенты у нас, в основном, возрастные, курсовое лечение им рекомендовано проходить, как правило, два раза в год. Курс лечения длится от 7-10 дней. Сейчас у нас полная загрузка", – поделилась врач-терапевт дневного стационара, к.м.н. Мария Гончарова. "Согласно мировой практике, дневной стационар необходим для лечения пациентов с хроническими заболеваниями, для некоторых диагностических и профилактических мероприятий. Он рассчитан на пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном наблюдении. Пациент может комплексно и в полном объеме получить всю необходимую терапию по месту жительства, практически не выходя из амбулатории", – отметил главврач 19-той больницы Мигран Мартиросян.

Человек, поступивший на лечение, не испытывает психологических и физических неудобств, так как вечером он возвращается в свою привычную жизнь", уточнила Людмила Гринфельд, представитель пресс-службы Областной больницы №19.