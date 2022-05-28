56 миллионов рублей потратят на капитальный ремонт здания и благоустройство прилегающей территории Малышенской школы

Деньги выделили из федерального и регионального бюджетов.

- К ремонту приступили с апреля, начали с демонтажа здания – сняли старую штукатурку, вскрыли полы, снесли перегородки, - комментирует прораб строительного участка Алексей Стрикица. – Крышу уже перекрыли: старый шифер заменили на более современный материал – кровельное железо. В строительной бригаде – 25 человек. Обновим внутреннюю отделку и все инженерные коммуникации. Не будем менять только пластиковые окна и межкомнатные двери – их недавно устанавливали. Снаружи тоже всё будет новое - фасад, входная группа, ограждение и спортивная площадка на пришкольной территории.

В Малышенской школе три этажа и каждый из них после ремонта будет оформлен по-разному и разделён на образовательные зоны. В кабинеты приобретут интерактивное оборудование. После ремонта здесь появятся специализированные кабинеты – лингафонный, информатики, физики, химии и биологии. Мебель и учебные пособия уже закуплены. По словам заведующей Малышенской школы Светланы Кнакниной, на всё это дополнительно выделяли 20 миллионов рублей.

Малышенская школа в этом году отметит 50 лет. Жители села считают, что капремонт – отличный подарок к юбилею.