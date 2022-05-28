Тюменцы порассуждают на тему жизни и смерти

28 и 29 мая, в тюменском молодежном театре "Май" пройдет спектакль-променад "Глубже, чем когда-либо". Подробностями постановки с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась руководитель театра Мария Гущина.

Два года назад Мария познакомилась с книгой "Так говорил Богомолов" Константина Богомолова. Особенно ее привлекла одна из частей книги "Мой бластер разрядился".

– В произведении поднимается тема смерти. Но так о смерти еще никто не говорил. Сужу о литературе, которую мне довелось прочитать. Материал Константина Богомолова зацепил своеобразной стилистикой, построением текста. Я сразу же решила, что хочу поговорить на эту тему со зрителем. Понимала, что формат обычного спектакля не произведет сильного впечатления, поэтому остановилась на прогулке-путешествии. Основная тема спектакля – грань между жизнью и смертью, – прокомментировала Гущина.

Спектакль "Глубже, чем когда-либо" состоит из 15 коротких этюдов и миниатюр-рассуждений, повествующих о смерти и ее последствиях.

– В постановке достаточно много черного юмора. Мы об этом предупреждаем, чтобы зритель сам мог выбрать – подходит для него спектакль или нет. Сама всегда была уверена, что не приемлю черный юмор. Однако, познакомившись с произведением Богомолова пересмотрела свое отношение. Если раньше циничные шутки были строго табуированы, то сейчас подобные тексты находят своего зрителя, – высказала мнение художественный руководитель театра.