Шарохинский фестиваль народного творчества вновь состоится в Голышманово

09:27 28 мая 2022
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Оргкомитет определил дату его проведения - 25 июня. В этом году палаточный городок развернётся не на лесной поляне за посёлком, а прямо на центральной площади.

На фестивале выберут лучших мастеров традиционных ремесел. Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство в художественной обработке текстиля, дерева, камня, металла, в изготовлении шарохинских сувениров. Лучших ремесленников выберут по каждому из пяти направлений. Победители получат Кубок мастера и денежный сертификат.

- Рамках фестиваля запланировано много разных мероприятий - семейный сельский квест, игры, народные обряды. Сельские поселения Голышмановского округа представят своеобразные инсталляции деревенских изб, хозяйственных дворов. Традиционно выступят артисты, пройдет конкурс частушек, баянистов, народных костюмов", — рассказала ответственная за проведение мероприятия Надежда Степанова корреспонденту Мегатюмень.

Теги: Голышмановский район , фестиваль
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