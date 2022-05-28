Тюменские подростки смогут совместить летний труд с добрыми делами

Этим летом учреждения социальной сферы и администрации муниципальных образований Тюменского района планируют привлечь несовершеннолетних к проектной деятельности при организации их временного трудоустройства через Центр занятости населения. Воплотить в жизнь планируется 102 идеи.

Привлечь к вопросам экологии призваны такие направления, как "Зелёный десант", "Экоселфи. Палитра цветов", "Уютный школьный двор" и "За чистоту родного края". "Спортивное лето" заинтересует приверженцев здорового образа жизни. Как творить добрые дела, подскажут "Молодежная гражданская экспедиция #ДОБРОТМР", "Спешите делать добрые дела", "Доброе сердце" и "Тимуровские отряды".

Наибольшая часть проектов нацелена на приобщение подростков к мировой и отечественной культуре, внимание обратят на нравственно-эстетические ценности многонационального народа России. Многих ребят заинтересует работа с информационно-коммуникационными средствами, создание видеофильмов и репортажей. В планах – проекты "Мы - спортивные блогеры", "Медиастрана".

Как подчеркнули в районном управлении по спорту и молодежной политике, проектная деятельность при организации трудоустройства позволит развить у подростков трудовые навыки, подчеркнет многообразие профессий и даст возможность почувствовать радость творчества.

В этом году в Тюменском районе через Центр занятости населения планируется трудоустроить 3430 человек, почти три тысячи их них – в летний период. Трудовое лето в районе стартует 3 июня, уточнили в пресс-службе главы Тюменского района.