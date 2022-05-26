Тюменцы собираются в выходные навести порядок на Текутьевском кладбище

Городской музей воспоминаний "Мы жили" организует субботник на территории Текутьевского кладбища и приглашает горожан присоединиться к сбору мусора.

"Проводим уборку на Текутьевском кладбище и будем рады вашей помощи. Субботник состоится 28 мая в 12 часов. Главная задача — пособирать бытовой мусор на территории некрополя. Если желаете, можете прибраться на заброшенных могилах", - сообщается в группе музея.

Организаторы обещают обеспечить участников субботника перчатками и мусорными пакетами, но лучше принести свои.