Тюменцы собираются в выходные навести порядок на Текутьевском кладбище

14:14 26 мая 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
vk.com

Городской музей воспоминаний "Мы жили" организует субботник на территории Текутьевского кладбища и приглашает горожан присоединиться к сбору мусора.

"Проводим уборку на Текутьевском кладбище и будем рады вашей помощи. Субботник состоится 28 мая в 12 часов. Главная задача — пособирать бытовой мусор на территории некрополя. Если желаете, можете прибраться на заброшенных могилах", - сообщается в группе музея. 

Организаторы обещают обеспечить участников субботника перчатками и мусорными пакетами, но лучше принести свои.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2022