Праздник добрососедства пройдет в Тюмени

Международный день соседей на улице Пражской, 28 в Тюмени проведет УК "Системы городского обслуживания". Они подготовили игровую программу и угощения и вместе с ТОС "Матмасы" и ДК "Водник" приглашают тюменцев отдохнуть и повеселиться 27 мая в 18 часов

Организаторы отмечают, что такие праздники дают возможность соседям узнать друг друга, пообщаться на самые разные темы, обсудить насущные вопросы "сожительства" в одном доме или дворе. Также в неформальной обстановке можно установить контакт с представителями управляющей организации и даже выработать решение каких-то спорных моментов.

"Важно, чтобы горожане понимали, что они как собственники принимают многие решения относительно содержания дома и двора самостоятельно, общей волей его жителей", - считают в УК.