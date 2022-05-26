Прокуратура выясняет причины недомогания хористов на концерте в Тюменской филармонии

15:23 26 мая 2022
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Прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации о том, что 24 мая на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры в Тюменской Филармонии, несколько детей, выступая на сцене в составе хора, почувствовали себя плохо.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при организации и проведении концертных мероприятий с участием несовершеннолетних, установлены причины и условия произошедшего. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщени. 

В прокуратуре отметили, что медпомощь детям не потребовалась. 

Ранее организаторы принести извинения всем участникам мероприятия и пообещали пересмотреть форматы, депкультуры начало проверку и пообещал наказать виновных в инциденте. 

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