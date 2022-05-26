Прокуратура выясняет причины недомогания хористов на концерте в Тюменской филармонии

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации о том, что 24 мая на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры в Тюменской Филармонии, несколько детей, выступая на сцене в составе хора, почувствовали себя плохо.



"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при организации и проведении концертных мероприятий с участием несовершеннолетних, установлены причины и условия произошедшего. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщени.

В прокуратуре отметили, что медпомощь детям не потребовалась.

Ранее организаторы принести извинения всем участникам мероприятия и пообещали пересмотреть форматы, депкультуры начало проверку и пообещал наказать виновных в инциденте.