Прокуратура выясняет причины недомогания хористов на концерте в Тюменской филармонии

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по информации о том, что 24 мая на концерте в честь Дня славянской письменности и культуры в Тюменской Филармонии, несколько детей, выступая на сцене в составе хора, почувствовали себя плохо.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при организации и проведении концертных мероприятий с участием несовершеннолетних, установлены причины и условия произошедшего. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщени.
В прокуратуре отметили, что медпомощь детям не потребовалась.
Ранее организаторы принести извинения всем участникам мероприятия и пообещали пересмотреть форматы, депкультуры начало проверку и пообещал наказать виновных в инциденте.
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