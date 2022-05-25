Тюменские следователи собрали для жителей Донбасса гуманитарную помощь

Сотрудники СУСК по Тюменской области совместно со следственными управлениями по Курганской области, Ямалу, Тюменским следственным отделом на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, Военным следственным отделом по Тюменскому гарнизону СК России и кадетами гимназии №83 отправили автомобиль с гуманитарной помощью мирному населению освобожденных территорий Донбасса и российским военнослужащим и армии.

Гуманитарный автопробег по маршруту Кемерово – Новосибирск - Омск - Тюмень – Екатеринбург – Уфа – Самара - Саратов – Волгоград – Ростов-на-Дону. Весь гуманитарный груз будет передан адресатам - жителям Донбасса проводит Следственный комитет Российской Федерации в рамках патриотической акции "Связь поколений".

В Тюмени служебный автомобиль с гуманитарным грузом, в котором собраны продовольствие и предметы первой необходимости, примкнул к колонне автомобилей с гуманитарной помощью следственных управлений по Кемеровской, Новосибирской и Омской областям, Красноярскому краю и Хакасии, Республики Тыва, Республики Алтай и Алтайскому краю, Восточного межрегионального следственного управления на транспорте, а также военных следственных отделов.