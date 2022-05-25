Организаторы концерта ко Дню славянской письменности в Тюмени извинились за обмороки детей

Концерт в честь Дня славянской письменности и культуры в Тюменской филармонии прошел 24 мая и был омрачен ухудшением самочувствия нескольких детей в хоре. В связи с инцидентом руководство Тюменского концертно-театрального объединения принесло извинения участникам мероприятия.

Руководитель Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина пояснила, что юным артистам стало плохо от физического и эмоционального перенапряжения.

"Выступление на большой сцене – это колоссальная нагрузка для любого исполнителя, участие в таком масштабном проекте для многих детей становится значимым событием, поэтому природное, естественное волнение, а также условия пребывания на сцене повлияли на их физическое состояние. Дети были вынуждены покинуть сцену и прервать свое участие в выступлении", - пояснила ситуацию Кирюшина.

Она отметила, что никто из детей не пострадал, а некоторые из юных артистов даже настояли на том, чтобы вернуться на сцену и продолжить выступление.

Чтобы исключить в дальнейшем подобные инциденты, организаторы готовы проработать план по изменению форматов подобных мероприятий с участием детей.

В причинах и обстоятельствах происшествия на концерте уже разбирается департамент культуры, будет дана правовая и экспертная оценка действий организаторов и режиссерско-постановочной группы мероприятия, сценарные планы будущих событий будут пересмотрены, заявила руководитель департамента Елена Майер.

Случаев обмороков артистов, тем более детей, категорически нельзя допускать, каким бы важным и масштабным не было событие, подчеркнула Майер:

Случай вызывает крайнее возмущение. Департамент культуры Тюменской области уже начал правовую и экспертную оценку действий организаторов и режиссерско-постановочной группы. Здоровье и самочувствие артистов, вне зависимости от уровня и масштаба концерта, - вопрос особой ответственности. Случаи обмороков, тем более если речь идет о юных исполнителях, совершенно недопустимы.