Стартовал областной фестиваль-конкурс гармонистов "ГармониЯ"

Фото: ТРО Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Фестиваль-конкурс гармонистов "ГармониЯ" проводится в Тюменской области с мая по ноябрь 2022 года. Первыми своё мастерство продемонстрировали участники из Омутинского района - творческий коллектив детской школы искусств "Удальцы".

Об этом в своём официальном telegram-канале сообщил депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн.

"Будучи председателем жюри конкурса, концерт я посетил лично и получил от увиденного и услышанного огромное удовольствие. После выступления музыканты исполнили частушки в поддержку фестиваля "ГармониЯ", и, признаюсь, не смог удержаться и с радостью спел и сыграл вместе с артистами", - рассказал Виктор Рейн.

Народный избранник напомнил, что конкурс начинается с муниципального и зонального отборочных этапов, в рамках которых в сёлах пройдёт серия выступлений местных виртуозов игры на гармошке, и проводится в двух номинациях: "Инструментальное исполнительство" и "Поющий гармонист". Принять участие могут как любители, так и профессионалы в возрастных категориях до 20 и старше 20 лет.

Кроме выступлений участников конкурса также ждут мастер-классы. В состав жюри конкурса войдут деятели искусств и культуры Тюменской области и Российской Федерации. Завершится фестиваль в День народного единства большим гала-концертом, где выступят лучшие из лучших. Также они получат дипломы лауреатов I, II, III степени, сувениры и памятные подарки.

"Обязательно приходите на концерты! Наши музыканты действительно очень талантливы, и такие самобытные песни всегда поднимают настроение и будят в душе что-то светлое и доброе", - резюмировал Виктор Рейн.

Инициатором проведения конкурса выступила депутатская фракция "Единая Россия" Тюменской областной Думы. Отправить заявку для участия в фестивале-конкурсе "ГармониЯ" можно по электронной почте: festival-garmonia@yandex.ru.

Ознакомиться с положением конкурса и формой заявки на участие можно по ссылке, а следить за новостями фестиваля – в группе "Областной фестиваль-конкурс гармонистов ГАРМОНиЯ" в социальной сети "ВКонтакте".