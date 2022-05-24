Тюменские студенты заняли призовые места на российской Студвесне

Команда победителей и призеров тюменской областной Студвесны получила 17 наград на Всероссийском фестивале студенческого творчества, который проходит в Самаре с 18 по 24 мая.

Региональная делегация Тюменской области показала 18 концертных номеров, 2 коллекции одежды, 11 ребят выступили в неконцертных номинациях.

В копилке тюменцев пять наград первой степени и два специальных приза. Лауреатом первой степени в оригинальном жанре стала студия хореографии ИГиН с номерами "Маленький принц" и "Ёжик в тумане" (Тюменский индустриальный университет). В театральном направлении лауреатом стал театр танца "Проспект" с номером "Всякое действие рождает противодействие" (ТИУ). В вокальном направлении лауреатом первой степени стала Тихонова Кристина с авторской песней "КПЗК" (Тюменский государственный институт культуры). Полный список победителей можно увидеть во вложении.

Анастасия Егорова, исполнительный директор XXVII Областного фестиваля "Студенческая весна" в Тюмени:

Участникам нашей делегации удалось собрать большое количество наград. В каждом направлении, в котором мы выставлялись, есть победители. Очень гордо и радостно как за тех, кто поехал на РСВ впервые и забрал диплом лауреата, так и за тех, кто уже несколько лет показывает стабильный хороший результат.

Награду "Золотой фонд Студвесны" в честь юбилея фестиваля получили Андрей Валитов и Илья Титов. Режиссер региональной программы "Сокровище семи морей" Евгений Копейкин получил награду за вклад в развитие "Российской студенческой весны" из рук Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя администрации президента РФ.

Номера участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли: актриса театра и кино Катерина Шпица, хореограф, режиссер, актер Егор Дружинин, тележурналист, медиатренер Василий Корельский, преподаватель, продюсер вокала и саунд-продюсер на "Фабрике звезд" Владимир Коробка, актер кино и телевидения, телеведущий Михаил Башкатов, исполнительница народных песен Марина Девятова, художник, дизайнер и арт-директор телеканала СТС и СТС Love Елена Шанович, главный стилист компании Lamoda и фэшн-стилист Денис Петюк и другие. Хедлайнерами выступили Егор Крид, Клава Кока, Моя Мишель, группа Dabro.

Приглашаем представителей СМИ 25 мая в 17:30 для встречи региональной делегации на железнодорожный вокзал Тюмени (ул. Привокзальная, 22), где можно будет взять комментарии у участников и руководителей делегации. Необходима предварительная аккредитация у пресс-секретаря областного фестиваля "Студенческая весна" Ирины Романовой по номеру телефона +7 919 956 40 27.

Справка: В юбилейном, 30-м фестивале "Российская студенческая весна" приняли участие 3 600 студентов из 85 регионов России, которые представили более 2 000 номеров. Тюменскую область на "Российской студенческой весне" представили 86 человек из пяти учебных заведений: Тюменского государственного университета, Тюменского индустриального университета, Тюменского государственного института культуры, Тюменского государственного медицинского университета и Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Участников оценивали по 10 конкурсным направлениям: региональные программы, вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, мода, журналистика, видео и арт.

Для отбора на Всероссийский этап с 4 по 17 апреля в Тюмени проходили кастинги и финальные шоу областной Студвесны. За период фестиваля в 2022 году прошло 58 часов кастингов, на сценах города выступило 3 000 участников из 18 учебных заведений региона. Их выступления и работы в 12 направлениях фестиваля оценивали 58 региональных и федеральных экспертов.

Пресс-служба XXVII Областного фестиваля «Студенческая весна