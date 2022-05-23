Алексей Райдер будет в тюменском правительстве курировать спорт и допобразование

Губернатор Тюменской области Александр Моор перераспределил обязанности между членами Правительства региона, согласно которому замгубернатора Алексей Райдер с 19 мая курирует работу департамента физкультуры, спорта и допобразования, сообщает информцентр.

Ранее департамент курировала недавно назначенная вице-губернатором Ольга Кузнечевских. Теперь на нее возложены координация и контроль деятельности Управления делами правительства Тюменской области, а также, как и прежде, департамента соцразвития и департамента здравоохранения.

Координация и контроль деятельности департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, Комитета по делам национальностей, Главного управления специальных мероприятий - в обязанностях замгубернатора Тюменской области Павла Белявского.

Алексей Райдер, являясь директором департамента образования и науки, в качестве замгубернатора координирует и контролирует деятельность департамента труда и занятости населения, департамента физической культуры, спорта и дополнительного

образования Тюменской области.