Пять тюменских студентов вышли в финал "Флагманов образования"

Очный полуфинал Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – страна возможностей" в УрФО прошел на площадке ТюмГУ.

По итогам полуфинала Тюменскую область в финале конкурса представят Кристина Копотилова, Мария Дерябина и Кирилл Михальков (ТюмГУ), Ольга Куприянова (Ишимский пединститут - филиал ТюмГУ), Алина Низамутдинова (Тюменский колледж производственных и социальных технологий).

Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах "Смена" и "Океан", также им вручат подарки от партнеров соревнований.

Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа призеров и экспертов конкурса "Флагманы образования. Школа". Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках программы "Больше, чем путешествие".

Профессиональный Всероссийский конкурс "Флагманы образования. Студенты" президентской платформы "Россия – стана возможностей" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".