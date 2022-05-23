Тюменцы увидят показ подростков по сценическому движению и речи

В конце мая в театральной мастерской "Будильник" пройдет показ группы подростков 14-17 лет по сценическому движению и речи "Сны". Подробнее о мероприятии изданию "Тюменская область сегодня" рассказала режиссер и педагог по актерскому мастерству Надежда Рыбина.

– В детской театральной студии основополагающим является процесс обучения. Студийцы в течение года обучаются технике актерского мастерства и сценической речи. Показ призван опробовать знания на практике. Можно сказать, что это – своеобразная контрольная работа. Ребята данной группы уже работали с поэтическими и прозаическим текстами современных и классических русских авторов. В этот раз задачу было решено усложнить и взять автора, далекого от освоенности, – сообщила режиссер.

Актеры вдохновлялись текстами разных классических авторов: афинского драматурга Софокла, итальянского мыслителя Данте, немецкого писателя Гете, создателя эпических поэм "Илиада" и "Одиссея" Гомера. Было решено остановиться на творчестве английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. В основу чтецких отрывков легли его комедии и сонеты. Студийцы сами выбирали близкий им отрывок из предложенного материала. В итоге в показ, помимо сонетов, вошли отрывки из произведений: "Сон в летнюю ночь", "Ромео и Джульетта", "Укрощение строптивой" и "Буря".