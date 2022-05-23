Серию мастер-классов по рисункам и кастомизации одежды проведут для жителей Ишиа

С 21 по 25 мая на площадке мультицентра "Моя территория" пройдут творческие мастер-классы для горожан от художников Тюменской области.

21 мая в 18:00 художницы Елена Гетманова и Ксения Богданова проведут два мастер класса: по рисованию акрилом "Пионы на круглом холсте" и по кастомизации предметов гардероба. 25 мая жители города смогут посетить тематический воркшоп "принцип 5R: вторая жизнь вещей" от Анастасии Ангер. Эксперт расскажет о полезных эко-привычках, а также поможет расписать сумки и разработать открытки из чековой бумаги.

— До лета остались считанные дни. Отличное время, чтобы с головой погрузиться в творчество и украсить интерьер новыми картинами или вещами. Приглашаем всех желающих создать предмет искусства своими руками, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.

События пройдут в рамках проекта по поддержке организаторов и сообществ Тюменской области "Посети НЕ в сети". Участие бесплатное, уточнила Комсомольская правда – Тюмень.