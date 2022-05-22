Как проводить подкормку пионов весной, рассказали тюменцам

Опытные садоводы советуют весной всходы пионов опрыскивать азотным удобрением.

- Самое известное азотное удобрение – мочевина. На десять литров воды добавьте сорок граммов препарата, - поделилась секретом выращивания пышных пионов знатная дачница Марина Никонова. - Через пaру недель проведите вторую подкормку.

Полейте пионы раствором гумата натрия: пять граммов на 10 литров воды. Плюс опрыскайте раствором мочевины, в который добавьте микроэлементы. Понадобится одна таблетка на десять литров. Спустя ещё полмесяца подкормите пионы для будущего пышного цвeтения раствором гетероуксина. Берите две таблетки на десять литров воды, сообщили в АиФ-Западная Сибирь.