В Тюменской области на одного соискателя приходится по три вакансии

С начала 2022 года в нашем регионе 11 тыс. 829 человек обратились в службу занятости за содействием в трудоустройстве. 4 тыс. 942 человека нашли работу. Уровень трудоустройства составил 41,8%. С оперативными данными регионального департамента труда и занятости на 1 мая ознакомился Вслух.ру.

На данный момент 7 тыс. 482 человека зарегистрировано в качестве соискателей. В областном банке вакансий службы занятости 24 тыс. 941 позиция. То есть на соискателя приходится три варианта трудоустройства.

По традиции большая часть предложений – в строительстве (4 тыс. 343). На втором месте (2 тыс. 878) – направление, объединяющее государственное управление, соцобеспечение, обеспечение военной безопасности. На третьем (2 тыс. 433) – торговля и ремонт автотранспорта. В сфере образования требуется 2 тыс. 202 работника.

Немногим менее двух тысяч вакансий в здравоохранении, сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах.