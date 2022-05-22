В Тюмени состоится форум "Территория смыслов"

До 30 мая тюменцы могут зарегистрироваться на Всероссийский молодёжный форум "Территория смыслов". Участники познакомятся с успешными практиками улучшения территорий, зададут вопросы экспертам и смогут применить свои навыки в решении кейсов по развитию городов России. Зарегистрироваться можно на сайте АИС Молодежь России.

Форум пройдет в подмосковном Солнечногорске с 5 июля по 5 августа. К участию приглашаются молодые люди от 18 до 35 лет: активисты проектов молодежной политики и представители молодежных организаций компаний и предприятий. Также на форуме ждут сотрудников образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, школ, молодых предпринимателей и собственников малых и средних предприятий.

"Территория смыслов" включает в себя семь тематических смен: "Город" — пройдёт с 5 по 12 июля, сообщество для представителей муниципальных органов власти, структур общественного самоуправления и молодежного актива городов; "Образование" (с 9 по 16 июля) — для педагогов, наставников, учителей и всех, кто интересуется современными трендами в образовании; "Бизнес" (с 13 по 20 июля) — для молодых предпринимателей и всех, кто хочет развивать свой проект и ищет новых бизнес-партнеров; "Общество" (с 17 по 24 июля) — для представителей всероссийских и региональных детских и молодежных общественных организаций, лидеров НКО; "Безопасность" (с 21 по 28 июля) — для молодых сотрудников правоохранительных органов, военно-патриотических клубов и сообществ; "Управление" (с 25 июля по 1 августа) — для сотрудников органов исполнительной власти, членов молодежных правительств и всех, кто хочет научиться управлять; "Политика" (с 29 июля по 5 августа) — для политологов, членов молодежных парламентов, сообщает Мегатюмень.