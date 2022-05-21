Опен-колл для тюменских художников объявили организаторы проектов "Морфология улиц" и "Родные музеи"

В июне для художников и креаторов Тюмени проведут арт-лабораторию. Ее организуют команды "Морфологии улиц" — проекта паблик-арта, развивающего уличное искусство, и "Родных музеев". Подать заявку на можно до 1 июня включительно.

К работе арт-лаборатории смогут подключиться художники, которые не участвуют в фестивале "Морфология улиц". Тема лаборатории — "Искусство объединяет", цель — позволить локальным креативным командам участвовать в изменении облика своего города через уличное искусство. Ссылку на форму с заявкой можно найти во встрече "Морфологии улиц" в соцсети "ВКонтакте".

— В 2022 году мы решили пригласить участников фестиваля "Морфология улиц" лично и уже провели для них лабораторию паблик-арта. В то же время наша команда получила много отзывов от локальных художников, которые также хотят включиться в проект. Поэтому в июне, за месяц до старта самого активного этапа "Морфологии улиц", мы вместе с проектом "Родные музеи" проведем лабораторию с авторами из Тюмени. Результат их работы появится в городе летом, — поделилась Юлия Саначина, руководитель проекта паблик-арта "Морфология улиц" корреспонденту Комсомольской правды-Тюмень.