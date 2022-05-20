Автоинспекторы в Тюмени проведут сплошную проверку водителей на трезвость

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в выходные дни в Тюменской области, в областной столице в пятницу вечером. Место не уточняется.

"Место проведения проверки определяется с учетом аварийности с участием пьяных водителей, статистики задержания водителей в состоянии опьянения", - сообщили в ГИБДД.

Ранее плошные проверки в Тюмени прошли на ул.Республики, Ленина, Мельникайте, Монтажников, Пермякова, Алебашевской, Ямской и Дамбовской.

С начала года в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления транспортом более 2,5 тыс. пьяных водителей. Особое внимание уделяется выявлению пьяных автомобилистов на федеральных и региональных автодорогах, где они, в том числе на большегрузном транспорте, создают большую опасность, учитывая повышенный трафик и интенсивность движения.

В выходные дни в населенных пунктах области пройдут "точечные" рейды по выявлению нетрезвых водителей, при выборе места дислокации нарядов будут учитываться пожелания местных жителей, сообщающих в полицию данные о пьяном и неадекватном вождении.