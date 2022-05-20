Заводоуковцы выиграли грант с соцпроектом "РИМУЗиК"

Росмолодежь объявила список победителей конкурса "Кадры будущего для регионов". Гранты среди физических лиц конкурсная комиссия присудила 48 лучшим проектам на сумму 14 095 000 рублей, в том числе 170 000 рублей на реализацию проекта "РИМУЗиК" в Заводоуковске.

РИМУЗиКа - Развивайся, Играй, Мысли, Узнавай, Знакомься и Конструируй.

Интерактивная доска помогает интересно и ненавязчиво изучать детям 6-9 лет безопасный путь домой, свой микрорайон, город, а также правила безопасного поведения. Проект реализуют с сентября по декабрь текущего года - будут обучать более 1250 детей начальной школы Заводоуковска, в перспективе масштабирование на села округа.

Идея изготовить интерактивный объект возникла у одной из команд-участниц проекта "Кадры будущего. Тюменская область" в 2021 году. Инициатива не заняла призового места по итогам регионального конкурса, но жюри отметило высокую значимость проекта и рекомендовало его к реализации в Заводоуковске. Подготовка осуществлялась под руководством наставника, педагога дополнительного образования центра развития детей и молодёжи, руководителя объединения "3D моделирование" Александра Муралева и тьютора учащегося городской СОШ №4 Дмитрия Зацепина.

При первой же возможности Дмитрий с командой в составе Игоря Бина и Ивана Пушканова под руководством наставника решили принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. Всего на нем была представлена 361 работа по 15 номинациям от участников из различных регионов России. "РИМУЗиК" был заявлен в номинации #вдохновляй.

Финансирование проекта планируется за счет партнерских средств и средств грантовой поддержки, основная часть которых будет направлена на приобретение УФ-принтера для нанесения на интерактивный объект схем безопасного маршрута и изображений правил безопасности жизнедеятельности. Поздравляем команду с отличной защитой проекта и предоставлением гранта, желаем успешной реализации и достижения поставленной цели!