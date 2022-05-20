Тюменец получил премию "Новая философия воспитания"

Советник директора по воспитанию Богандинской школы №1 Тюменского района выиграл Всероссийскую премию "Новая философия воспитания".
Более тысячи участников соревновались в 5 категориях. Олег Герасимов одержал победу в номинации "На одной волне". Его ученики подали заявку на конкурс и сочинили сказку о своем педагоге.
Олег пишет стихи и песни, увлекается вокалом, играет на гитаре, слушает такую же музыку, как и дети.
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