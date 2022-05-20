В Тюмени назвали лучших юных инспекторов движения "Безопасное колесо"

Областной конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо", в котором приняли участие 120 детей из Тюменской области и Ямала, подвел итоги.

Первое место завоевала команда ЮИД из Аромашевского района, вторыми стали ребята из Ишимского, третьими – из Тюменского районов. В творческом конкурсе победили юидовцы из Тюмени, команда школы №38, второе место заняли участники из ЯНАО, бронза досталась ребятам из Сорокинского района. Каждому участнику конкурса вручена медаль "Безопасное колесо", победители получили грамоты, кубки и подарки.

Победителей наградил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. Он отметил, что конкурс – хорошая проверка перед Всероссийскими стартами, где школьники Тюменской области неизменно показывают отличные результаты. "Такие мероприятия важны не только для детей-участников, но и для их сверстников, друзей, школьников, которым они смогут своим детским языком объяснить, что такое безопасность дорожного движения. И это будет более доходчиво, чем это сделают взрослые", - заявил Дмитрий Кузьменко.