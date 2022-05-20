Выпуск курсантов групп подготовки к военной службе пройдет у Вечного огня в Тюмени

Около 100 курсантов - выпускников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе 20 мая получат свидетельства о дополнительном образовании на исторической площади у мемориала "Вечный огонь".

В числе участников торжественной церемонии - ребята из Тюмени, Тюменского района, Ялуторовска и Голышмановского городского округа. Лучшие руководители СГ ДПВС будут награждены благодарственными письмами.

В центре "Аванпост" сообщили, что за плечами выпускников успехи в огневой, строевой, физической, медицинской, тактической, инженерной, штурмовой, воздушно-десантной, высотной подготовке, в изучении военной топографии, много сил отдано на тренировках по военно-прикладным видам спорта. Они не раз отправлялись в полевые выходы в разное время года, принимали участие в региональных и всероссийских мероприятиях и соревнованиях, привозя в область призовые места.

Для сохранения исторических традиций представителям муниципалитетов будут переданы копии Боевого Знамени 38-го Тобольского пехотного полка на вечное хранение.