"Лето в Тобольском кремле" продлится 9 дней

Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" пройдет в тринадцатый раз впервые будет длится 9 дней, начиная с 24 июня, а предварят фестиваль народные артисты РФ Евгений Миронов и Ксения Раппопорт спектаклем на Красной площади.

В сопровождении Тюменского Филармонического оркестра 23 июня звезды театра и кино представят концерт-спектакль "Роман в письмах", в который вошли фрагменты переписки композитора Петра Чайковского и его покровительницы, мецената Надежды фон Мекк.

В Тобольске в рамках фестиваля пройдут выступления народного танца "Зори Тюмени" , Тюменского филармонического оркестра, "Камераты Сибири", хоровой капеллы Тюменской филармонии, вокальной группы "Санрайз". Также запланированы трансляция концерта с Дворцовой площади Петербурга в рамках проекта "Классика на Дворцовой", концерт Екатерининского оркестра Екатеринбурга.

В Тюмени 1 июля в ДК "Нефтяник" зрители увидят психологический мюзикл "Декабристы" и 2 июля мюзикл "Екатерина Великая" в постановке Свердловской музкомедии.



Завершится фестиваль 2 июля в Тобольске премьерой героико-патриотической оперы Михаила Глинки "Жизнь за царя" с использованием мультимедийных декораций.

Подробное расписание и новости о музыкальном фестивале искусств можно найти на сайте мероприятия.