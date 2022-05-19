Тюменский проект "МЫ" получил высшую оценку на конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Завершился специальный конкурс 2022 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации, в котором участвовали авторы проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Конкуренция была очень и очень серьезной: эксперты рассмотрели 774 заявки из 72 регионов России, включив в итоговый топ лучших 32 инициативы из 19 субъектов РФ.

И тем приятнее победа, которую, набрав максимальное число баллов, одержал проект "МЫ", единственный представитель Тюменской области в списке лидеров. "МЫ" — это конкурс национальных видеороликов, который в 2022 году состоится во второй раз. Его участники снимают фильмы, посвященные различным этносам, проживающим на территории нашей страны, их традициям, обычаям, культуре, а также умению жить в мире с соседями, находить пути к взаимодействию, взаимопониманию, дружбе.

Первый конкурс "МЫ" проходил в масштабах только Тюменской области, а сейчас свои работы могут присылать жители всех регионов России и СНГ. Предусмотрено две темы: "Межнациональное согласие в России" (ролики о единении различных культур) и "Национальная идентичность" (видео о культуре, традициях и обычаях конкретного народа), и пять номинаций: "Игровой/художественный видеоролик"; "Анимационный ролик"; "Видеорепортажные ролики"; "Документальный ролик", в том числе одна новая — "Видеоклипы". Работы профессионалов и любителей жюри будет оценивать отдельно.

Организаторами конкурса национальных видеороликов являются Федеральное агентство по делам национальностей; Комитет Государственной Думы по делам национальностей; Межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства" и онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс"; Правительство Тюменской области и Комитет по делам национальностей Тюменской области. В роли соорганизаторов конкурса выступают органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.