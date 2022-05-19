В Тобольске собирают еду и вещи для прибывших с Украины семей

18 мая в Тобольск прибыло 16 семей с юго-востока Украины, они нуждаются в помощи, особенно востребованы продукты питания, посуда, постельные принадлежности и предметы личной гигиены, сообщает администрация города.

На сайте администрации отмечается, что накануне в город прибыли 43 человека, сбор гумпомощи ведется в Центре социального обслуживания населения.