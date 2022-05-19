Моор: традиции и опыт советской пионерии забывать нельзя

19 мая -День пионерии, сегодня детской организации сто лет. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что хранит теплые воспоминания о пионерском детстве и считает, что традиции и опыт советской пионерии забывать нельзя.

"Романтика пионерских костров, азарт военно-патриотической игры "Зарница", встречи с ветеранами войны… Задолго до современных экологических трендов мы собирали тонны макулатуры и металлолома и искренне гордились, что помогаем Родине конкретными делами. Традиции и ценнейший опыт советской пионерии забывать нельзя. Нас учили любить свою страну и быть трудолюбивыми. Эти принципы актуальны всегда", написал в своем Telegram-канале Моор.