Моор: традиции и опыт советской пионерии забывать нельзя

19 мая -День пионерии, сегодня детской организации сто лет. Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что хранит теплые воспоминания о пионерском детстве и считает, что традиции и опыт советской пионерии забывать нельзя.
"Романтика пионерских костров, азарт военно-патриотической игры "Зарница", встречи с ветеранами войны… Задолго до современных экологических трендов мы собирали тонны макулатуры и металлолома и искренне гордились, что помогаем Родине конкретными делами. Традиции и ценнейший опыт советской пионерии забывать нельзя. Нас учили любить свою страну и быть трудолюбивыми. Эти принципы актуальны всегда", написал в своем Telegram-канале Моор.
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