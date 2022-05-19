Тюмень собрала еще одну партию гумпомощи жителям ДНР и ЛНР

Тюменцы отправили 20 тонн гуманитарного помощи беженцам ЛНР и ДНР, девятая по счету тюменская фура в этот раз уехала в город Армянск на север Крыма для эвакуированных туда жителей ДНР и ЛНР.

В составе груза предметы первой необходимости, одежда, мясные и рыбные консервы, молочные продукты, чай и кофе, различные крупы, сладости, макароны и сахар.

Все жители региона могут оказать поддержку и передать в пункты приема гуманитарной помощи предметы первой необходимости: постельное белье и принадлежности, полотенца, средства индивидуальной защиты, мужскую, женскую, детскую одежду, продукты питания длительного хранения, детское питание, гигиенические принадлежности, моющие средства, мелкую электробытовую технику, одноразовую посуду.

"Продукты питания преимущественно предоставили тюменские производители и общественные организации. В общей сложности из Тюменской области уже отправили порядка 160 тонн гуманитарной помощи. Каждый может внести свою посильную помощь и помочь в сборе наборов для беженцев. Для этого необходимо связаться с нашими проект-менеджерами", — прокомментировал Руководитель ТРО ВОО Владимир Сбитнев.