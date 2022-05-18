Новый бакалавриат в ТюмГУ объединит подготовку по географии и истории

В 2022-2023 учебном году в Антропошколе ТюмГУ открывается новый образовательный профиль бакалавриата – "Общество и окружающая среда".

Он будет объединять подготовку по двум направлениям – географии и истории, но в этом году Школа набирает только по географии. Суть направления – изучение истории и географии с акцентом на то, как люди, сообщества, общества взаимодействуют с природой и окружающей средой, как они на неё влияют, как она влияет в ответ на них. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Бакалавры смогут работать в сферах:

– туризма, то есть, создавать щадящие уникальный ландшафт туристические программы, маршруты, и т. д. Природный туризм – основная разновидность туристической активности именно в Сибири, ее земля представляется именно как кладезь заповедных территорий и ландшафтов. Бакалавры смогут формировать новый экологичный туризм.

– государственного и муниципального управления. В прошлом году Правительство приняло Стратегию социально-экономического развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов. В свете принятых правительственных программ будут востребованы специалисты, которые способны разрабатывать и выстраивать политику муниципалитетов в экологической сфере. По российскому законодательству, каждое муниципальное образование (и сельское, и городское) обязано теперь спланировать развитие территорий. И нужны специалисты, которые смогут учитывать экологическую составляющую в планировании. Актуально это и для Тюмени – стремительно развивающегося города, имеющего амбицию стать миллионником. Выпускники бакалавриата смогут реализоваться и в сфере девелопмента, привнести в нее понимание того, как развивать городские пространства, не нанося ущерба природе, а делая ее органичной и полноправной частью городской среды.

– медиа просветительского характера. Просветительство здесь понимается в том смысле, что экологические вопросы всё чаще возникают в текущей информационной повестке, но не всегда грамотно интерпретируются, а ученые, которые владеют фактами, не всегда способны к открытой коммуникации с обществом, на понятном и доступном ему языке. Об экологии пишут часто, специалисты Школы имеют амбицию подготовить таких профессионалов, которые смогут писать, удерживая во внимании научные факты и одновременно владея творческими журналистскими приемами. По сути, это будут медийные люди, которые способны доступно объяснять научную повестку.

– научно-исследовательской деятельности. Антропошкола – междисциплинарный бакалавриат, окончив который студенты будут иметь возможность поступить в магистратуру Антропошколы "Исследования антропоцена: социальное измерение экологических вызовов".

Объединение в рамках бакалавриата "Общество и окружающая среда" гуманитарных и естественнонаучных предметов – это своеобразный и своевременный отклик на то, что человечество живет в эпоху экологических трансформаций, вызовов – эпоху антропоцена, когда человек становится решающим фактором, воздействующим на всю планету. Специалисты Антропошколы считают, что в такое время нужно готовить профессионалов, которые будут учитывать взаимодействие человека с окружающей средой в самых разных аспектах.

Более того, такой междисциплинарный профиль будет крайне востребован именно в западносибирском регионе. Нам часто кажется, что Сибирь все еще очень "природная" территория, однако экологические вызовы здесь возникают едва ли не с большей остротой, чем во многих других регионах мира. Климат Сибири меняется крайне быстро, а значит быстрым должен быть и ответ на эти вызовы. Понимать, интерпретировать и отвечать на климатические риски – главная задача новых специалистов, которых будет готовить бакалавриат Антропошколы.

"Это содержательное ядро бакалавриата, суть, вокруг которой мы пытаемся настроить все дисциплины, которые там будут", – убежден Тимофей Раков, руководитель направления.

Первые два года обучения студентам этого профиля будут преподаваться дисциплины, общие со всеми студентами ТюмГУ – такова особенность новой модели "2+2". Но в первые же годы ребята смогут знакомиться с профилем через выбор элективов. К концу второго курса составители программы предложат студентам набор профессиональных дисциплин. На третьем курсе начнется обучение непосредственно в мейджере. Основные дисциплины мейджера будут совместными и для тех, кто выберет направление "История", и для тех, кто будет специализироваться по "Географии". Однако и эти общие дисциплины будут ориентированы именно на экологическую проблематику. Плюс будет и набор профильных дисциплин как по истории, так и по географии.

"Мы не можем выдавать диплом историка без каких-то базисных исторических предметов. Поэтому будут ""Вспомогательные исторические дисциплины", "Археология", "Большие вопросы исторической науки", "Источниковедение" и прочие специализированные дисциплины, – то, без чего историк не может быть историком. Соответственно, у географов тоже будет своё ядро специальностей: "Климатология и гидрология", "Геология и геоморфология", "Инженерные изыскания", и т. д. – то, без чего не складывается диплом географа, без чего невозможны базовое образование и выход на рынок", - рассказывает Тимофей.

В этом году Антропошкола набирает бакалавриат только по направлению "География". Соответственно, ЕГЭ те же самые, что и на этом направлении: обязательные русский язык и география и третий – на выбор между биологией, математикой, иностранным языком и информатикой.

На программу "Общество и окружающая среда" выделено 10 бюджетных мест и 15 – по договору (договорная сумма будет скоро утверждена – см. сайт ТюмГУ).

Еще один важный плюс обучения в Антропошколе – привлечение студентов уже с первого курса в текущие проекты. У обучающихся будет полевая практика, в том числе и на Алтай. Тех, кто заинтересован в науке, в проектной деятельности сотрудники Школы будут привлекать к участию в исследованиях.

"Познакомиться уже сейчас с преподавателями Антропошколы, узнать больше о наших исследованиях, об особенностях будущего бакалавриата можно в частности через проект "Эколаб", который мы запустили специально для старшеклассников. Ближайшее мероприятие из этого цикла состоится 28 мая, а подробнее о них можно узнать, подписавшись на нашу страницу в ВК или канал в Телеграме", – резюмирует Тимофей.