ТюмГУ начинает отбор исследователей-разработчиков в Школу образования

Одним из основных направлений деятельности Школы образования будет разработка кастомизированых образовательных решений в области высшего образования как для самого ТюмГУ, так и для других российских университетов. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Школа образования ТюмГУ исходит из представления о том, что в области высшего образования не бывает универсальных решений, а качественное высшее образование должно быть мультипарадигмальным, причем конкретная конфигурация моделей, форматов и решений, оптимальная для тех или иных образовательных задач, может быть определена только экспериментально.

"Достичь успеха в реализации общестрановых задач можно только с помощью перехода от абстрактных универсальных решений к кастомизированным образовательным разработкам, принимающим во внимание параметры конкретной образовательной программы – уровень и профиль преподавателей и студентов, дисциплинарную специфику, инфраструктурные ограничения и даже организационную культуру", – говорит Андрей Щербенок, директор Школы перспективных исследований (SAS) ТюмГУ.

В течение нескольких лет Тюменский госуниверситет был лидером в массовом внедрении индивидуальных образовательных траекторий, системы 2+2, ядерных программ и общеуниверситетских элективных курсов, а также в создании таких уникальных научно-образовательных гринфилдов как Школа перспективных исследований SAS.

Школа образования – следующий этап в развитии образовательного лидерства ТюмГУ, заключающийся в переходе от заимствования элементов чужих образовательных моделей к созданию инновационных образовательных решений. Ядром школы станет R&D "Центр образовательных разработок".

Сейчас проходит конкурс на поиск сотрудников центра, способных генерировать нестандартные образовательные решения, ставить образовательные эксперименты и достоверно оценивать результаты. Первые такие команды будут сформированы в течение проектно-аналитической сессии, которая пройдет в Тюмени 3-5 июня. Состав участников сессии будет определен во время заочного этапа конкурса.

Заявки принимаются до 22 мая на электронный на адрес t.office@utmn.ru.

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