Ночь музеев пройдет в Тюменской области 21 мая

Организаторы акции "Ночь музеев-2022" ждут жителей Тюмени, Тобольска и Ялуторовска на выставках. экскурсиях и различных интерактивах.

В этом году основная тема акции "Больше, чем музей" посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 18:00 - начало основной программы в 3-х городах.

Тюмень:

программа "Традиции через современность" в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова (автобусные и пешеходные экскурсии, интерактивы-путешествия, арт-медиации, настольные игры, хореографические спектакли, шумная "Словцовская ярмарка" с выступлениями фольклорных ансамблей и аниматоров);

мультимедийная выставка "Между явью и сказкой" в Историческом парке "Россия – Моя история" (экскурсии, интерактивные программы, квизы, мастер-классы и игровая программа "Площадка средневековых рыцарей").

Тобольск:

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник (мероприятия, объединенные тематикой года культурного наследия, и события, посвященные 350-летию со дня рождения первого русского императора Петра I).

Ялуторовск:

Ялуторовский музейный комплекс (шоу-дефиле в музее "Торговые ряды", одновременный шахматный сеанс в Историко-мемориальном музее, выставка "Всем по кошке" и другое).

Также будет организована специальная программа "Ночь музеев для детей".

Все мероприятия Тюменского музейно-просветительского объединения завершатся в 00:00. Подробности тут.