Многодетные семьи Тюменской области получили награды

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил государственную и региональные награды многодетным родителям.

"Построение крепкой дружной семьи - непростой труд. Благодарю всех вас за яркий пример ответственного родительства, за укрепление семейных ценностей и традиций, за достижения в воспитании детей!" - отметил Моор.

Указом президента РФ за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные супруги Смирновы Лидия и Владимир из Тюмени.

Постановлением губернатора за заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей медалями "Материнская слава и "Отцовская доблесть" награждены Абдразаковы Эльза и Маннур из Ярковского района, Гавриловы Анжелика и Сергей из Тобольска, Горнович Татьяна и Вячеслав из Ишима, Куприны Надежда и Вадим из Уватского района, Мухаметрахимовы Гульфия и Зинур из Вагайского района, Мухаметчины Альфина и Тимирхан из Ярковского муниципального района.

Медали "Материнская слава" также удостоены Людмила Вяткина из Абатского района, Сусанна Исмагилова из Тюмени. Медали "Отцовская доблесть" получили Александр Свистунов и Леонид Кучевасов из Тюменского района.

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На сегодня в Тюменской области проживает 408 обладателей медалей "Материнская слава" и 106 человек, награжденных медалью "Отцовская доблесть".