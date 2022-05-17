Подросток в Тюменской области пострадал от укуса гадюки

Гадюка укусила жителя нижнетавдинского Мияссы - пострадал 1 5-летний подросток. в больницу юноша был доставлен в состоянии средней степени тяжести. После оказания первой помощи, еще 10 дней провел под наблюдением врачей, в отделении хирургии.

Медики напоминают, что единственной мерой профилактики укуса змеи является осторожность и правильная одежда при походах в лес и выездах на природу – нужно надевать высокие резиновые сапоги. Чтобы спугнуть змею, достаточно громко постучать палкой по дереву. Змея при встрече с человеком предпочтёт удалиться. Другое дело, если на неё наступили или нечаянно задели.

При укусе змеи развиваются боль, отек и множественные кровоизлияния в области укуса. Кроме того, происходят внутренние кровоизлияния в различных органах тела, появляются тромбозы сосудов. На месте укуса остаются две глубокие ранки от ядовитых зубов (иногда ранка бывает одна). Кровь в этих ранках быстро запекается, и кровотечения из них почти не бывает; окружающие ткани отекают и синеют. Если поражена кисть руки, то через полчаса пальцы перестают сгибаться от очень болезненного отека, который может распространиться вплоть до локтя.

Пострадавшего может тошнить, температура его тела повышается, возникает чувство озноба. Резко ухудшается работа сердца, возникают головокружение и рвота, так как происходит сильнейшее поражение кровеносной системы, сопровождающееся внутренней кровопотерей и резким падением кровяного давления. Это вызывает слабость, головокружение и в тяжелых случаях потерю сознания. Наблюдается возбуждение и судороги. Смерть может наступить уже через 30 минут, но иногда через сутки и даже более.

Для того чтобы замедлить распространение яда в организме, необходимо ограничить подвижность пострадавшего органа. При укусе в руку нужно зафиксировать ее в согнутом положении. Необходимо давать пострадавшему пить больше жидкости – чай, бульон или воду (от кофе, как возбуждающего средства, лучше отказаться). Это будет способствовать выведению яда из организма.

Медики предупреждают: при укусе змеи категорически нельзя накладывать на пострадавшую конечность жгут и пытаться самому выдавить яд из ранки, делать надрезы или прижигать место укуса. Ранку надо продезинфицировать и наложить стерильную повязку, которую по мере развития отёка периодически ослаблять, чтобы она не врезалась в мягкие ткани. В случае необходимости пострадавшему от укуса может понадобиться проведение продолжительного искусственного дыхания и массажа сердца.

Постарайтесь немедленно доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, транспортируя его на носилках. Помните, неверные действия при оказании помощи часто приносят не меньший ущерб здоровью, чем сам укус змеи. Чем раньше пострадавший обратится за медицинской помощью, тем больше вероятность того, что пациенту удастся избежать негативных последствий укуса змеи", – рассказал хирург Областной Больницы №15.