Жители Тюменской области пользуются медчатами для получения информации о работе поликлиник и больниц

Проект "ЗдравКонтроль" по развитию чатов в Telegram медчатов, в которых любой житель области может задать представителям медорганизаций вопрос, рассказать о возникшей проблеме и оперативно получить ответ, в регионе реализуется с апреля.

По итогам работы за апрель самым востребованным оказался чат "Тюмень.Здоровье". На него подписались более 2 400 участников, а представители медорганизаций ответили более чем на 250 вопросов от граждан. В чате "Тобольск.Здоровье", в котором состоят около 470 участников, жители Тобольска и Тобольского района задали более 50 вопросов. У чата "Тюменская область.Здоровье" более 650 подписчиков, было задано более 20 вопросов. Написавшие в чат жители региона получили ответы в течение нескольких часов.

Чаще всего граждан интересовали темы доступности и качества получения медицинских услуг, вопросы записи к врачам-терапевтам или педиатрам, узким специалистам, на обследования. В медчатах люди спрашивали о том, как дозвониться до поликлиники, о графике работы специалиста, о том, где находятся аптеки, филиалы медучреждений, какие прививки ставят детям и взрослым, а также о том, куда необходимо для этого обратиться.

Проект продолжает свою работу. Задать вопрос, связанный с оказанием медицинской помощи в государственной медицинской организации, может любой житель Тюменской области с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00 в одном из трех Telegram-чатов:

Тюмень.Здоровье

Тюменская область.Здоровье

Тобольск.Здоровье