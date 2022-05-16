Уральский полуфинал конкурса "Флагманы образования. Студенты" пройдет в Тюмени

Полуфинал Всероссийского профессионального конкурса "Флагманы образования. Студенты" для участников УрФО пройдет в ТюмГУ с 18 по 20 мая

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование" президентской платформой "Россия – страна возможностей" при поддержке Минпросвещения и Миннауки Российской Федерации.

Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. Студенты" направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей. Участие в проекте открывает возможности для формирования у молодежи компетенций, соответствующих профилю учителя, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества, отмечают организаторы.

За время заявочной кампании на сайте конкурса зарегистрировались 26 955 студентов вузов и колледжей. После регистрации участники прошли дистанционный этап, который включал три блока тестирования: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты. В окружной полуфинал Уральского федерального округа прошли 100 конкурсантов.

"Флагманы образования. Студенты" – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой студенты могут заявить о себе и найти единомышленников.